В Иране установили личности виновных в ударе по школе

Fars: установлены личности ударивших по школе для девочек в Минабе
Abbas Zakeri/Mehr News/WANA/Reuters

В Иране установили личности виновных в ударе по школе для девочек в Минабе. Об этом пишет агентство Fars со ссылкой на источники.

«Осведомленные источники сообщают, что удалось полностью установить исполнителей», — говорится в публикации.

По данным агентства, стали известны личности пилотов и их подданство, а также авиабазы, с которых совершались вылеты,.

28 февраля Израиль и США объявили о начале военных операций «Рык льва» и «Эпическая ярость», направленных против Ирана. Ракетным ударам подверглись иранские города, включая Тегеран и Бушер. По данным Исламской Республики, в результате прямого попадания ракеты в здание школы в Минабе получили несовместимые с жизнью ранения 168 человек. Президент Ирана Масуд Пезешкиан резко осудил удар США и Израиля по учебному заведению на юге страны и назвал его «актом варварства».

После этого глава министерства войны США Пит Хегсет заявил, что Пентагон проводит расследование и изучает данные об ударе по школе в Иране. При этом глава ведомства подчеркнул, что американские вооруженные силы никогда не бьют по гражданским объектам.

Ранее иранский дипломат связал атаку на школу с «культом Эпштейна».

 
