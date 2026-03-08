Размер шрифта
Тегеран сообщил о сборе данных по атаке на школу для девочек для международного расследования

Тегеран требует международного расследования атаки на школу в Минабе
Abbas Zakeri/Mehr News/WANA/Reuters

Тегеран собирает факты об атаке на школу на юге Ирана для того, чтобы представить их в международные организации для расследования. Об этом сообщила официальный представитель иранского правительства Фатеме Мохаджерани, передает РИА Новости.

«Проводится детальное документирование этого преступления. В повестку также включено разбирательство по международно-правовым каналам, в том числе через профильные международные организации», — сказала она.

Мохаджерани также привела последние данные о жертвах атаки на школу «Шаджаре Тайебе» в городе Минаб 28 февраля. По ее информации, не выжили 168 учеников и 14 учителей и сотрудников школы, 12 человек пока числятся пропавшими без вести.

США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану. В этот день была атакована школа для девочек на юге Ирана.

По предварительным данным, удар могли нанести вооруженные силы США. The New York Times писала, что это могло быть ошибкой американских военных.

Ранее Иран обвинил США в желании полностью уничтожить страну.

 
