На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Путин поддержал привлечение ветеранов СВО к борьбе с нелегальной миграцией

Путин: ветераны СВО могут помочь в борьбе с нелегальной миграцией
true
true
true
close
Михаил Климентьев/РИА Новости

Ветераны специальной военной операции на Украине могут быть востребованы в системе внутренних дел России, в том числе в подразделениях в сфере миграции. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с лидерами думских фракций.

Глава государства таким образом прокомментировал предложение лидера фракции «Новые люди» Алексея Нечаева, который призвал принимать бойцов спецоперации в специальные отряды МВД, ведущие борьбу с нелегальной миграцией.

«Привлечение к политической работе ветеранов СВО — мы уже обсуждали. По работе в системе МВД, в том числе в области миграционной политики — конечно, почему нет», — сказал российский лидер.

Путин подчеркнул, что проведет беседу с министром внутренних дел Владимиром Колокольцевым на эту тему.

В июне председатель Госдумы Вячеслав Володин сообщил, что принятые думой законы, направленные на борьбу с нелегальной миграцией, начали действовать в России. Спикер напомнил, что с прошлого года нижняя палата парламента приняла 16 законов, направленных против нелегальной миграции, которые стали основой для работы МВД, Генпрокуратуры и других ведомств.

В частности, были ужесточены наказания за организацию незаконной миграции. Также с 1 апреля 2025 года заработал закон об обязательном тестировании детей мигрантов на знание русского языка при приеме в школы в России и другое, указал Володин.

Ранее в СПЧ и Госдуме поспорили о мигрантах в Югре.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами