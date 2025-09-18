Путин поддержал привлечение ветеранов СВО к борьбе с нелегальной миграцией

Путин: ветераны СВО могут помочь в борьбе с нелегальной миграцией

Ветераны специальной военной операции на Украине могут быть востребованы в системе внутренних дел России, в том числе в подразделениях в сфере миграции. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с лидерами думских фракций.

Глава государства таким образом прокомментировал предложение лидера фракции «Новые люди» Алексея Нечаева, который призвал принимать бойцов спецоперации в специальные отряды МВД, ведущие борьбу с нелегальной миграцией.

«Привлечение к политической работе ветеранов СВО — мы уже обсуждали. По работе в системе МВД, в том числе в области миграционной политики — конечно, почему нет», — сказал российский лидер.

Путин подчеркнул, что проведет беседу с министром внутренних дел Владимиром Колокольцевым на эту тему.

В июне председатель Госдумы Вячеслав Володин сообщил, что принятые думой законы, направленные на борьбу с нелегальной миграцией, начали действовать в России. Спикер напомнил, что с прошлого года нижняя палата парламента приняла 16 законов, направленных против нелегальной миграции, которые стали основой для работы МВД, Генпрокуратуры и других ведомств.

В частности, были ужесточены наказания за организацию незаконной миграции. Также с 1 апреля 2025 года заработал закон об обязательном тестировании детей мигрантов на знание русского языка при приеме в школы в России и другое, указал Володин.

