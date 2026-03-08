Размер шрифта
В МИД РФ призвали США рассказать о своих планах

Лавров заявил, что США должны рассказать о своих планах
Максим Блинов/РИА «Новости»

Вашингтон должен рассказать о своих планах, заявил глава российского министерства иностранных дел Сергей Лавров. Он прокомментировал ситуацию в ходе беседы с журналистом информационной службы «Вести» Павлом Зарубиным.

«Мы исходим из того, что Соединенные Штаты должны рассказать, какие у них планы», — сказал дипломат.

Также, по его словам, американская сторона должна объяснить, как ее планы соотносятся с ранее определенными нормами.

США и Израиль на прошлой неделе, 28 февраля, начали совместную военную операцию против Ирана. Ударам подверглись многие города Исламской Республики, она в ответ выпустила ракеты и дроны по еврейскому государству и американским авиабазам в странах Ближнего Востока. Боевые действия продолжаются уже больше недели.

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков сообщил, что президент РФ Владимир Путин прикладывает все усилия для разрядки напряженности на Ближнем Востоке. В том числе глава государства пообещал коллегам из арабских стран, что передаст Ирану их озабоченность ударами по инфраструктуре.

Ранее в Иране рассказали, чего ждут от РФ на фоне конфликта с США и Израилем.

 
