Стало известно о расколе в Иране после смерти Хаменеи

После ликвидации верховного лидера Ирана аятолла Али Хаменеи внутри правящих элит страны наметился раскол. Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на источник, близкий к руководству Ирана.

По его словам, разногласия внутри иранских властей подавлялись при власти Хаменеи на протяжении длительного времени. Однако, когда его не стало, внутренние распри активизировались.

В агентстве утверждают, что несмотря на то, что кандидатура сына Хаменеи Моджтаба рассматривается в качестве приоритетной на пост лидера Ирана, его позиции внутри страны далеко не бесспорны. В Reuters отметили, что он не имеет значительного политического опыта, а его религиозный ранг ниже, чем у большинства аятолл.

В ночь на 1 марта президент США сообщил о ликвидации Али Хаменеи. Позже правительство Ирана подтвердило эту новость. По данным CNN, сын Хаменеи Моджтаб является первым претендентом на должность верховного лидера Ирана. Он известен прочными связями с Корпусом стражей исламской революции (КСИР) и народным ополчением «Басидж».

До этого американский лидер отверг кандидатуру сына Хаменеи на пост верховного лидера Ирана, заявив, что должен лично участвовать в выборе следующего главы страны, как это было в Венесуэле.

Ранее в Иране пришли к консенсусу в выборе верховного лидера страны.