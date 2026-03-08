Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
США и Израиль атаковали ИранБлокировка TelegramПереговоры о мире на Украине
Политика

«Ракеты разорваны в пух и прах»: Трамп заявил об иссякающих у Ирана запасах оружия

Трамп: у Ирана осталось очень мало ракет и уничтожена армия
Nathan Howard/Reuters

США одерживают быструю победу над Ираном, у которого почти не осталось ракет. Об этом заявил президент США Дональд Трамп в интервью телеканалу CBS News.

«Ракеты были взорваны в пух и прах, их осталось очень мало. <...> Нет того, что не было бы уничтожено», — сказал глава Белого дома.

По его словам, «дроны взорваны», «Военно-морского флота нет, он на дне морском» и ВВС Ирана уничтожены, ликвидировано все военное руководство. Трамп подчеркнул, что США побеждают «быстро и на невиданном уровне».

До этого секретарь Высшего совета национальной безопасности Ирана Али Лариджани заявил, что США стремились посеять хаос в Иране, чтобы впоследствии разделить республику на части.

Как отметил министр иностранных дел Ирана Аббас Арагчи, если власти США добиваются эскалации конфликта, то они ее получат. Иран же занимается «осуществлением своего права на самооборону».

3 марта пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Владимир Путин прикладывает все усилия для разрядки напряженности на Ближнем Востоке.

Ранее в России оценили потери США в войне с Ираном.

 
Теперь вы знаете
Как выписать ребенка из квартиры и почему иногда не поможет даже суд
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!