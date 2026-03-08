«Ракеты разорваны в пух и прах»: Трамп заявил об иссякающих у Ирана запасах оружия

Трамп: у Ирана осталось очень мало ракет и уничтожена армия

США одерживают быструю победу над Ираном, у которого почти не осталось ракет. Об этом заявил президент США Дональд Трамп в интервью телеканалу CBS News.

«Ракеты были взорваны в пух и прах, их осталось очень мало. <...> Нет того, что не было бы уничтожено», — сказал глава Белого дома.

По его словам, «дроны взорваны», «Военно-морского флота нет, он на дне морском» и ВВС Ирана уничтожены, ликвидировано все военное руководство. Трамп подчеркнул, что США побеждают «быстро и на невиданном уровне».

До этого секретарь Высшего совета национальной безопасности Ирана Али Лариджани заявил, что США стремились посеять хаос в Иране, чтобы впоследствии разделить республику на части.

Как отметил министр иностранных дел Ирана Аббас Арагчи, если власти США добиваются эскалации конфликта, то они ее получат. Иран же занимается «осуществлением своего права на самооборону».

3 марта пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Владимир Путин прикладывает все усилия для разрядки напряженности на Ближнем Востоке.

