В России оценили потери США в войне с Ираном

Аналитик Кнутов: США говорят лишь о тех потерях, которые невозможно скрыть

Соединенные Штаты сообщают лишь о тех потерях в конфликте с Ираном, которые невозможно скрыть. Об этом заявил военный эксперт и аналитик Юрий Кнутов в беседе с aif.ru.

По его словам, в ходе войны с Ираном США лишились как минимум трех истребителей F-15 и радиолокационных станций. Кроме того, американская армия понесла потери и в личном составе, указал Кнутов.

Информация о потерях становится известна в основном с публикаций очевидцев. Иран регулярно бьет баллистическими ракетами по американским базам, а на кадрах фиксируются разрушения и пожары.

«США сообщают только о тех потерях, которые уже просто невозможно скрыть. Пентагон хранит полное молчание, они боятся говорить о потерях», — констатировал Кнутов.

28 февраля Соединенные Штаты и Израиль начали совместную военную операцию против Ирана, что привело к серьезной эскалации на Ближнем Востоке. В тот же день армия еврейского государства атаковала инфраструктуру шиитского движения «Хезболла» на юге Ливана.

3 марта израильские военнослужащие нанесли удары по более чем 160 военным объектам «Хезболлы» на юге Ливана. В пресс-службе Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) уточнили, что бойцы заняли несколько контрольных позиций в приграничной зоне на территории Ливана в рамках усиления обороны на северном фронте.

