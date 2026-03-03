Израиль сообщил об ударах по объектам «Хезболлы» в Ливане

Военные Израиля за сутки нанесли удары более чем по 160 военным объектам шиитского движения «Хезболла» на юге Ливана. Об этом сообщила пресс-служба Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) в Telegram-канале.

«За последние сутки Армия обороны Израиля нанесла более 160 ударов по террористическим объектам «Хезболлах» на территории южного Ливана», — сказано в сообщении.

В пресс-службе ЦАХАЛ уточнили, что израильская армия заняла несколько контрольных позиций в приграничной зоне на территории Ливана в рамках усиления обороны на северном фронте.

2 марта представитель ЦАХАЛ Надав Шошани заявлял, что Израиль в настоящий момент не ведет подготовку к наземному вторжению в Ливан на фоне сведений о возможном присоединении шиитского движения «Хезболла» к военным действиям в регионе. По словам представителя ЦАХАЛ, военное присутствие Израиля в пяти приграничных зонах на территории Ливана осталось таким же, каким оно было в момент вступления в силу режима прекращения огня.

В ночь на вторник Армия обороны Израиля подтвердила нанесение ударов по объектам «Хезболлы» по всему Ливану. Военные заявили, что удары последовали в ответ на ракетный обстрел территории северного Израиля силами шиитского движения.

Ранее Израиль заявил об уничтожении объектов в комплексе правительственных зданий в Тегеране.