Армия

Израиль сообщил об ударах по объектам «Хезболлы» в Ливане

ЦАХАЛ: Израиль за сутки атаковал более 160 военных объектов движения «Хезболла»
Армия обороны Израиля

Военные Израиля за сутки нанесли удары более чем по 160 военным объектам шиитского движения «Хезболла» на юге Ливана. Об этом сообщила пресс-служба Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) в Telegram-канале.

«За последние сутки Армия обороны Израиля нанесла более 160 ударов по террористическим объектам «Хезболлах» на территории южного Ливана», — сказано в сообщении.

В пресс-службе ЦАХАЛ уточнили, что израильская армия заняла несколько контрольных позиций в приграничной зоне на территории Ливана в рамках усиления обороны на северном фронте.

2 марта представитель ЦАХАЛ Надав Шошани заявлял, что Израиль в настоящий момент не ведет подготовку к наземному вторжению в Ливан на фоне сведений о возможном присоединении шиитского движения «Хезболла» к военным действиям в регионе. По словам представителя ЦАХАЛ, военное присутствие Израиля в пяти приграничных зонах на территории Ливана осталось таким же, каким оно было в момент вступления в силу режима прекращения огня.

В ночь на вторник Армия обороны Израиля подтвердила нанесение ударов по объектам «Хезболлы» по всему Ливану. Военные заявили, что удары последовали в ответ на ракетный обстрел территории северного Израиля силами шиитского движения.

Ранее Израиль заявил об уничтожении объектов в комплексе правительственных зданий в Тегеране.

 
