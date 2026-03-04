Размер шрифта
Опубликовано фото пленных венгров, освобожденных Путиным

Сийярто опубликовал фото двух освобожденных Путиным пленных венгров из ВСУ
FM_Szijjarto/X

Глава МВД Венгрии Петер Сийярто опубликовал в социальных сетях фотографию двух освобожденных президентом России Владимиром Путиным пленных закарпатских венгров, которые были насильно мобилизованы в Вооруженные силы Украины (ВСУ).

Также министр заявил в видеообращении, размещенном в соцсети Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена), что эти два человека «избежали войны, им больше никогда не придется идти на войну». Они будут находиться в безопасности в Венгрии, отметил дипломат.

4 марта Сийярто совершил визит в Москву, в ходе которого провел переговоры с Путиным. В ходе прошедшей в Кремле российский лидер заявил, что решил освободить двух граждан Венгрии, насильно мобилизованных в ВСУ и попавших в российский плен. По словам Путина, Сийярто сможет забрать освобожденных сограждан домой на самолете, на котором дипломат прилетел в Москву.

Ранее в Венгрии обвинили Украину в превращении конфликта с РФ в бизнес.

 
