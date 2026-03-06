Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
США и Израиль атаковали ИранПереговоры о мире на УкраинеДело экс-замминистра обороны Цаликова
Политика

В Кремле отказались раскрывать данные о торговли нефтью с Индией

Песков: РФ не будет раскрывать данных по торговле нефтью с Индией
Максим Богодвид/РИА Новости

Москва не приводит количественных данных поставок российской нефти в Индию из-за «недоброжелателей». Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков на брифинге.

«Количественные данные не собираемся приводить по понятным причинам — слишком много недоброжелателей. И Индия и Китай — страны, которые руководствуются своими национальными интересами. Мы продолжаем наше взаимодействие в том числе в торговле энергоресурсами. Мы фиксируем повышение спроса на российские энергоресурсы, энергоносители в связи с войной в Иране», — сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос журналистов.

Он добавил, что Россия была и остается надежным поставщиком нефти и газа, и способна гарантировать постоянство поставок.

5 марта США временно разрешили Индии покупать российскую нефть, которая находится в танкерах в море. Решение принято для снижения давления на мировом рынке нефти на фоне военной операции США и Израиля против Ирана.

Ранее в России не исключили доллар по 105 рублей из-за войны на Ближнем Востоке.

 
Теперь вы знаете
Электронный дневник школьника 2026: как зарегистрироваться, нужно ли платить и можно ли ходить с бумажным
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!