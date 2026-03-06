В Кремле отказались раскрывать данные о торговли нефтью с Индией

Песков: РФ не будет раскрывать данных по торговле нефтью с Индией

Москва не приводит количественных данных поставок российской нефти в Индию из-за «недоброжелателей». Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков на брифинге.

«Количественные данные не собираемся приводить по понятным причинам — слишком много недоброжелателей. И Индия и Китай — страны, которые руководствуются своими национальными интересами. Мы продолжаем наше взаимодействие в том числе в торговле энергоресурсами. Мы фиксируем повышение спроса на российские энергоресурсы, энергоносители в связи с войной в Иране», — сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос журналистов.

Он добавил, что Россия была и остается надежным поставщиком нефти и газа, и способна гарантировать постоянство поставок.

5 марта США временно разрешили Индии покупать российскую нефть, которая находится в танкерах в море. Решение принято для снижения давления на мировом рынке нефти на фоне военной операции США и Израиля против Ирана.

Ранее в России не исключили доллар по 105 рублей из-за войны на Ближнем Востоке.