Сенатор Грэм назвал цель США после Ирана

Сенатор Грэм: следующей после Ирана будет Куба, ее дни сочтены

Следующей целью США после Ирана будет Куба, её дни сочтены. Об этом заявил сенатор-республиканец Линдси Грэм в эфире телеканала Fox News.

«Следующая на очереди Куба. Их режим падет. Их дни сочтены. Иранский режим вот-вот развалится», — сказал Грэм.

Он напомнил, что «капитан корабля», аятолла Али Хаменеи, был ликвидирован.

Утром 28 февраля США совместно с Израилем начали военную операцию против Ирана. Трамп в обращении к нации объяснил американские и израильские удары по Ирану «иссякшим терпением» в связи с нежеланием Тегерана отказаться от ядерных амбиций.

В Исламской Республике были атакованы многие города, в том числе столица. Один из ударов пришелся на резиденцию верховного лидера Али Хаменеи, он не выжил. В ответ Иран нанес удар ракетами и беспилотниками по Израилю и американским военным базам на Ближнем Востоке.

Ранее сенатор Грэм назвал «жалкой» позицию Европы по Ирану.