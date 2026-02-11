Размер шрифта
В Грузии не испугались частичной отмены безвиза с ЕС

Депутат Цилосани назвала шантажом частичную отмену безвизового режима с ЕС
РИА Новости

Решение Европейского союза (ЕС) отменить безвизовый режим для владельцев грузинских дипломатических и служебных паспортов из-за якобы «отступления от демократии» — ни что иное, как «безрезультатный шантаж». Об этом заявила вице-спикер парламента Грузии от правящей партии «Грузинская мечта» Нино Цилосани. Ее слова цитирует газета «Взгляд».

По словам парламентария, этот шаг «был известен давно».

«И председатель парламента, и каждый из нас при официальной поездке в страны ЕС уже получали визы. Так что скандала не получится», — подчеркнула Цилосани.

Издание уточняет, что решение Евросоюза, за которое не проголосовали Венгрия и Словакия, вступит в силу в начале марта.

В декабре прошлого года стало известно, что Еврокомиссия (ЕК) рассматривает возможность отмены безвизового режима для Грузии в полном объеме в случае, если Тбилиси продолжит игнорировать рекомендации, выдвигаемые ЕС.

ЕК объяснила данные меры тем, что Грузия приняла ряд законов, включая закон «О прозрачности иностранного влияния», «О семейных ценностях и защите несовершеннолетних», а также закон «О регистрации иностранных агентов», которые, по мнению европейских чиновников, идут вразрез с обязательствами, взятыми на себя Тбилиси перед Евросоюзом.

Ранее Тбилиси обвинил Польшу и Францию в атаке на грузинскую экономику.
 
