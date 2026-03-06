Размер шрифта
На Украине завели дело после задержания в Венгрии семи украинцев

На Украине завели уголовное дело после задержания в Венгрии семи украинцев
Oleh Dubyna/Shutterstock/FOTODOM

Украинская полиция сообщила о возбуждении уголовного дела в связи с задержанием в Венгрии семи граждан Украины, подозреваемых в отмывании денег. Об этом пишет РИА Новости.

По информации Национального налогово-таможенного ведомства Венгрии (NAV), среди задержанных находится бывший генерал украинских спецслужб, который предположительно организовывал перевозку из Австрии на Украину значительных сумм — $40 млн, €35 млн и 9 кг золота. Венгрия официально запросила пояснения у украинских властей.

При этом министр иностранных дел Украины Андрей Сибига заявил, что руководство Венгрии якобы похитило семерых граждан Украины — сотрудников «Ощадбанка» во время выполнения рейса.

В ответ Нацполиция Украины инициировала расследование по статьям 146 («Незаконное лишение свободы или похищение человека») и 147 («Захват заложников») УК Украины в связи с похищением граждан Украины и служебного автомобиля «Ощадбанка» на территории Венгрии. Также украинские правоохранительные органы обратились через официальные каналы к Европолу, венгерской налогово-таможенной службе и полиции для координации действий и выяснения всех обстоятельств произошедшего.

Ранее Зеленский пригрозил Орбану применением военной силы, если он продолжит блокировать €90 млрд на нужды Вооруженных сил Украины.

 
