Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
США и Израиль атаковали ИранБлокировка TelegramПереговоры о мире на Украине
Политика

Трамп отправит Рубио на Кубу для обсуждения возможных договоренностей

Трамп намерен направить Рубио на Кубу для обсуждения возможных договоренностей
Brian Snyder/Reuters

Президент США Дональд Трамп объявил о намерении отправить на Кубу американского госсекретаря Марко Рубио для переговоров с кубинскими властями о возможных соглашениях. Об этом он заявил в интервью телеканалу CNN.

Трамп отметил, что «они хотят заключить сделку», и выразил готовность к диалогу, подчеркнув, что «Куба спустя 50 лет готова». Подробности переговоров он не раскрыл.

«Они хотят заключить сделку, поэтому я направлю туда Марко, и посмотрим, что получится. Мы сейчас в полной мере сосредоточены на этом», — сказал президент.

Кроме того, Трамп выразил мнение, что «Куба вскоре потерпит крах», намекая на сложную экономическую и политическую ситуацию на острове.

2 марта сенатор-республиканец Линдси Грэм подтвердил, что следующим шагом для США после Ирана станет Куба.

В конце февраля президент РФ Владимир Путин заявил, что считает неприемлемыми ограничения со стороны США в адрес Кубы.

Ранее сообщалось о тайных переговорах Марко Рубио с внуком Рауля Кастро в обход официальных властей Кубы.

 
Теперь вы знаете
Реклама в Telegram теперь вне закона? Что юристы думают о спорном высказывании ФАС
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!