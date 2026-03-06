Трамп отправит Рубио на Кубу для обсуждения возможных договоренностей

Трамп намерен направить Рубио на Кубу для обсуждения возможных договоренностей

Президент США Дональд Трамп объявил о намерении отправить на Кубу американского госсекретаря Марко Рубио для переговоров с кубинскими властями о возможных соглашениях. Об этом он заявил в интервью телеканалу CNN.

Трамп отметил, что «они хотят заключить сделку», и выразил готовность к диалогу, подчеркнув, что «Куба спустя 50 лет готова». Подробности переговоров он не раскрыл.

«Они хотят заключить сделку, поэтому я направлю туда Марко, и посмотрим, что получится. Мы сейчас в полной мере сосредоточены на этом», — сказал президент.

Кроме того, Трамп выразил мнение, что «Куба вскоре потерпит крах», намекая на сложную экономическую и политическую ситуацию на острове.

2 марта сенатор-республиканец Линдси Грэм подтвердил, что следующим шагом для США после Ирана станет Куба.

В конце февраля президент РФ Владимир Путин заявил, что считает неприемлемыми ограничения со стороны США в адрес Кубы.

Ранее сообщалось о тайных переговорах Марко Рубио с внуком Рауля Кастро в обход официальных властей Кубы.