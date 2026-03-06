В Литве испугались увеличения армии РФ после заключения мира и снятия санкций

Если конфликт на Украине будет урегулирован, а с России снимут санкции, то Москва нарастит свой военный потенциал и будет готова к «ограниченным военным действиям» в Балтийском регионе в течение двух лет. Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на доклад литовской разведки.

«При таком сценарии Москва модернизирует и увеличит свою армию на 30-50% в течение следующих шести-десяти лет, полностью восстановив стратегические резервы вооружения и боеприпасов», – пишет издание.

Литовская разведка считает, что Россия в данный момент «продолжает наращивать военную мощь вдоль восточных границ альянса, расширяя бригады до дивизий и создавая новые воинские части». В докладе сказано, что в Калининградской области Россия расширяет военно-морскую пехоту и развивает военную инфраструктуру – например, радиолокационные станции предупреждения, складские помещения и базы для стратегического резерва. Кроме того, в тексте говорится, что российская военная разведка «стремится улучшить выполнение своих операций». Также литовская разведка пришла к выводу, что Россия «быстро адаптирует свою военную промышленность к требованиям военного времени».

«Благодаря значительному финансированию армии, производство вооружений было налажено таким образом, чтобы удовлетворять потребности в конфликте на Украине. Кроме того, промышленность смогла найти местные альтернативы многим западным технологиям, чтобы избежать санкций и других ограничений на импорт. Согласно отчету, эта устойчивость будет только расти», – пишет Bloomberg со ссылкой на доклад.

В февраля эстонская разведка сообщила, что Россия вряд ли нападет на страны НАТО в ближайшие годы, но якобы «продолжит применять различные формы гибридной войны». Также в докладе Россию обвинили в том, что она использует мирные переговоры по Украине для восстановления отношений с США.

Кроме того, в феврале в докладе шведской разведки говорилось, что в ближайшие годы со стороны России «ожидается усиление военной угрозы».

Ранее европейская разведка испугалась недвижимости и храмов России.