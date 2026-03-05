МИД Ирана отверг обвинения в ударах беспилотников по Азербайджану

Глава МИД Ирана Аббас Аракчи в беседе со своим азербайджанским коллегой Джейхуном Байрамовым заверил в непричастности Тегерана в запуске дронов по территории Азербайджана. Об этом сообщает информагентство Tasnim.

Во время телефонного разговора Аракчи отметил, что Иран уже занимается расследованием инцидента с падением беспилотников в районе азербайджанского города Нахичевань. Он выразил сожаление, что в результате инцидента пострадали четыре человека, и выразил готовность в развитии добрососедских отношений между странами.

До этого генеральный штаб Вооруженных сил Ирана обвинил Израиль в запуске беспилотного летательного аппарата (БПЛА) в Азербайджан. В сообщении подчеркивалось, что Израиль подобными провокациями пытается «испортить отношения между мусульманскими странами».

5 марта по территории Азербайджана ударили два дрона. В МИД страны утверждают, что они были запущены в Иране. Один из БПЛА упал на территорию международного аэропорта в городе Нахичевань. По данным азербайджанских СМИ, в результате падения БПЛА произошел взрыв, а после началось возгорание. Второй беспилотник упал вблизи школы в городе Нахичевань.

Город Нахичевань расположен в непосредственной близости от границ с Турцией, Ираном и Арменией.

