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Во Косово заявили о победе правящей партии на парламентских выборах

Премьер Косово Курти заявил о победе его партии на выборах в парламент
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Алексей Витвицкий/РИА «Новости»

Премьер-министр самопровозглашенного Косово и лидер партии «Самоопределение» Альбин Курти заявил о победе на парламентских выборах и намерении сформировать новый состав кабинета министров. Об этом сообщает РИА Новости.

По предварительным данным, «Самоопределение», известное жесткой позицией по отношению к Белграду и сербскому населению, получает 41,99% голосов избирателей. На втором месте — оппозиционная Демократическая партия. В парламент также проходят Демократический союз и «Альянс за за будущее Косово».

По словам президента Сербии Александра Вучича, крупнейшая партия косовских сербов «Сербский список» получила все 10 мест из отведенных для сербского национального меньшинства в парламенте Косово.

Курти назвал прошедшие выборы свободными и честными и заявил о формировании нового правительства.

17 сентября вице-премьер Сербии Александр Вулин жестко ответил Госдепу США на требование воздержаться от ряда «противоречащих нормализации» шагов в связи с ситуацией в Косово.

Ранее Вучич прокомментировал вывод российских миротворцев из Косово в 2003 году.

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