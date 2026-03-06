Песков заявил, что риторика на Украине граничит с истерикой

Песков: риторика на Украине граничит с истерикой, ситуация будет деградировать

Риторика на Украине граничит с истерикой. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков автору информационной службы «Вести» Павлу Зарубину.

«Ситуация для них ухудшается изо дня в день. Поэтому такая нервозность, граничащая с истерикой», — сказал он.

По мнению представителя Кремля, ситуация «будет деградировать и дальше».

Также Песков заявил, что сейчас наступил момент, когда на Украине кто-то должен взять на себя ответственность и сделать все для успеха переговоров.

2 марта украинский президент Владимир Зеленский заявил, что четвертый раунд трехсторонних переговоров по урегулированию российско-украинского конфликта может состояться в промежутке между 5 и 8 марта. Изначально встреча планировалась в Абу-Даби, но из-за ситуации на Ближнем Востоке она не может состояться.

Ранее Трамп призвал Зеленского «взяться за дело».