В МИД Ирана назвали США колонизаторами и обвинили в конъюнктурности

Хатибзаде: США постоянно меняют свои цели по отношению к Ирану

США все время меняют свои цели в конфликте с Ираном. Об этом заявил агентству ANI заместитель иранского министра иностранных дел Саид Хатибзаде, передает ТАСС.

«Они постоянно меняют свои цели и стратегию в зависимости от [дел на] рынках и [интереса] аудитории», — сказал он.

По его словам, США действуют в отношении Ирана как колонизаторы, стараясь сменить власть в стране.

Хатибзаде также заявил, что те, кто потопил иранский фрегат IRIS Dena у берегов Шри-Ланки, не останутся безнаказанными.

28 февраля США совместно с Израилем начали военную операцию против Ирана. Президент США Дональд Трамп объяснил удары «иссякшим терпением» в связи с нежеланием Тегерана отказаться от ядерных амбиций. По словам президента, первоначальный план операции рассчитан на 4–5 недель, но не исключена возможность ее продления, если цели не будут достигнуты.

3 марта он заявил, что для переговоров уже «слишком поздно».

Ранее Иран заявил о готовности к наземной операции США.