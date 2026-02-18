Размер шрифта
Украина скрыла от МАГАТЭ технические проблемы Южно-Украинской АЭС

RT: Киев скрыл технические проблемы на Южно-Украинской АЭС
Reuters

Южно-Украинская АЭС могла скрыть от Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) наличие технических проблем, вызывающих угрозу ее безопасной эксплуатации. Об этом сообщает RT со ссылкой на источник.

Отмечается, что проблема риски связаны с неудовлетворительны состоянием силового электрооборудования, поскольку у ряда распределительных и трансформаторных устройств истек предельно допустимый срок эксплуатации. Их ремонт осуществлялся комплектующими, которые сняли с еще более старой техники.

Нет информации также и о работе бассейна аварийного охлаждения реактора. Как отмечает источник, его плановое обслуживание не проводилось последние четыре года.

До этого МАГАТЭ подтвердило снижение выработки энергии на всех атомных электростанциях (АЭС) на территории Украины. Причиной послужили повреждения критически важных высоковольтных подстанций.

Тогда глава агентства Рафаэль Гросси призвал все стороны к сдержанности. Он подчеркнул, что эскалация ситуации в энергетической системе создает серьезные риски для ядерной безопасности.

Ранее на Украине заподозрили МАГАТЭ в помощи России при ударах по энергообъектам.
 
