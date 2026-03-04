Испания опровергла заявления о желании сотрудничать с США

Министр иностранных дел Испании Хосе Мануэль Альбарес опроверг заявления Белого дома о том, что Мадрид согласился на военное сотрудничество с США. Об этом он заявил в интервью радиостанции Cadena SER.

До этого официальный представитель Белого дома Каролин Левитт заявила, что после заявлений президента США Дональда Трампа в адрес Испании о прекращении торговли Мадрид якобы согласился на сотрудничество с американскими военными против Ирана.

«Я решительно это опровергаю. <...> Позиция Испании по войне на Ближнем Востоке и бомбардировкам Ирана, а также по вопросу использования наших баз не изменилась», — сказал глава МИД Испании.

Премьер-министр Испании Педро Санчес осудил военные действия США и Израиля против Ирана. Испания запретила Трампу использовать свои военные базы для атаки на Иран и выслала танкеры Военно-воздушных сил США. После этого глава Белого дома заявил, что США намерены разорвать все торговые отношения с Испанией.

В ответ Мадрид подчеркнул важность соблюдения норм международного права и существующих договоренностей между ЕС и США. Затем Санчес заявил, что Испания не станет соучастникам вредных для мира действий даже под угрозой ответных мер со стороны Вашингтона.

Ранее Пентагон анонсировал усиление операции против Ирана.