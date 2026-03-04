Пентагон анонсировал усиление операции против Ирана

Глава Пентагона Пит Хегсет анонсировал прибытие дополнительных истребителей и бомбардировщиков на Ближний Восток, а также усиление операции против Ирана. Его слова приводит РИА Новости.

«Больше бомбардировщиков и больше истребителей прибудут сегодня, сейчас, с полным контролем воздушного пространства», — сказал он.

До этого глава Центрального командования ВС США Брэдли Купер заявил, что американские военные ликвидировали 17 иранских кораблей, включая одну субмарину.

Ситуация на Ближнем Востоке обострилась 28 февраля после того, как США совместно с Израилем начали военную операцию против Ирана. По словам Трампа, действия обусловлены «иссякшим терпением» в связи с нежеланием Тегерана отказаться от ядерных амбиций. Один из ударов американских и израильских войск пришелся на резиденцию верховного лидера Ирана Али Хаменеи, его спасти не удалось. Тегеран в ответ выпустил ракеты и дроны по Израилю и авиабазам США в регионе. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее Мерц, Макрон и Стармер заявили, что их страны не участвовали в ударах по Ирану.