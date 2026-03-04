Путин внес изменения в особый порядок получения гражданства РФ в новых регионах

Президент РФ Владимир Путин сделал бессрочным особый порядок подачи документов для получения гражданства страны жителями Запорожской области, Донецкой народной республики, Херсонской области и Луганской народной республики. Соответствующий указ, подписанный главой государства, опубликован на официальном портале правовой информации.

«Слова «до окончания переходного периода» исключить», — предписывает документ, корректируя сразу несколько норм о временном разрешении жителям новых регионов РФ не переводить украинские оригиналы документов на русский язык.

Обновленные нормы применяются для всех случаев начиная с января текущего года.

29 декабря 2025 года Путин подписал закон об обязанности приносить присягу гражданина Российской Федерации с 14 лет. Изменения вступили в силу 9 января текущего года. До этого от обязанности приносить присягу освобождались лица, становившиеся гражданами РФ, но не достигшие совершеннолетия. Как рассказал член комиссии Общественной палаты России по общественной экспертизе законопроектов и иных нормативных актов Евгений Машаров, данное изменение направлено в первую очередь на повышение патриотического духа граждан и осознанного взятия обязательства соблюдать конституцию и законодательство страны.

Ранее в МВД РФ сообщили, что иностранцы стали реже получать российское гражданство.