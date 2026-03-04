Лидеры стран Персидского залива заверили Путина, что помогают россиянам

Лидеры стран Персидского залива делают все необходимое для помощи россиянам. Об этом заявил президент России Владимир Путин, его слова передает РИА Новости.

«Они заверили меня в том, что делают все для того, чтобы оказать содействие нашим гражданам», — сказал Путин в ходе совещания с членами правительства РФ.

4 марта официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что в странах Ближнего Востока сейчас находятся около 50 тысяч туристов из России. По ее словам, от 6 до 8 тысяч россиян не могут покинуть страны Азии и Африки из-за приостановки транзитного авиасообщения через аэропорты ОАЭ, Катара.

28 февраля США совместно с Израилем начали военную операцию против Ирана. Дональд Трамп объяснил удары по Ирану «иссякшим терпением» в связи с нежеланием Тегерана отказаться от ядерных амбиций.

