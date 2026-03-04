Размер шрифта
Лидеры стран Персидского залива заверили Путина, что помогают россиянам

Михаил Климентьев/РИА Новости

Лидеры стран Персидского залива делают все необходимое для помощи россиянам. Об этом заявил президент России Владимир Путин, его слова передает РИА Новости.

«Они заверили меня в том, что делают все для того, чтобы оказать содействие нашим гражданам», — сказал Путин в ходе совещания с членами правительства РФ.

4 марта официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что в странах Ближнего Востока сейчас находятся около 50 тысяч туристов из России. По ее словам, от 6 до 8 тысяч россиян не могут покинуть страны Азии и Африки из-за приостановки транзитного авиасообщения через аэропорты ОАЭ, Катара.

28 февраля США совместно с Израилем начали военную операцию против Ирана. Дональд Трамп объяснил удары по Ирану «иссякшим терпением» в связи с нежеланием Тегерана отказаться от ядерных амбиций.

Ранее застрявшая на круизном лайнере в Дубае россиянка рассказала про обстановку на судне.

 
