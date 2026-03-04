Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
США и Израиль атаковали ИранБлокировка TelegramПереговоры о мире на Украине
Бизнес

Россиянам вернут деньги за туры на Ближний Восток

Решетников: туроператоры обязаны вернуть деньги за туры на Ближний Восток
Екатерина Чеснокова/РИА Новости

Российским туристам должны вернуть деньги за туры на Ближний Восток. Соответствующее правило для операторов вступило в силу, заявил глава Минэкономразвития РФ Максим Решетников на совещании президента России Владимира Путина с членами правительства, сообщает ТАСС.

«Чтобы компенсировать потери туротрасли, подготовили два распоряжения правительства — о возврате туристам денег за счет фонда персональной ответственности туроператоров и об отсрочке уплаты взносов в этот фонд для туроператоров на три месяца: с 15 апреля на 15 июля», — сказал он.

По словам Решетникова, в день начала конфликта на Ближнем Востоке туроператоры, следуя рекомендациям его ведомства, приостановили продажи туров в страны региона с тем, чтобы «проблема не нарастала». 3 марта после заявлений МИД РФ Минэкономразвития ввело официальный запрет на это.

«Также туроператоры обязаны возвращать средства туристам в полном объеме. После соответствующих решений МИДа это заработало», — отметил Решетников.

Накануне аналитики сервиса Onlinetours рассказали «Газете.Ru», что после новостей о ситуации в странах Ближнего Востока россияне стали отказываться от туров в ОАЭ. По их информации, аннуляция поездок в марте-апреле выросла на 15%.

28 февраля США совместно с Израилем начали военную операцию против Ирана. Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп объяснил удары по Ирану «иссякшим терпением» в связи с нежеланием Тегерана отказаться от ядерных амбиций.

В Исламской Республике были атакованы многие города, в том числе столица. Один из ударов пришелся на резиденцию верховного лидера Али Хаменеи, он не выжил. В ответ Иран наносит удары ракетами и беспилотниками по Израилю и американским военным базам на Ближнем Востоке.

Ранее в Российском союзе туриндустрии рассказали, что делать гражданам РФ, находящимся на Ближнем Востоке.

 
Теперь вы знаете
Группа BTS возвращается: что известно о новом альбоме «Arirang» и мировом туре
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!