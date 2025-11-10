В Госдуме предложили установить ежемесячную надбавку к окладу сотрудникам МВД

Депутаты Государственной думы от фракции ЛДПР во главе с лидером партии Леонидом Слуцким предложили установить для сотрудников МВД, имеющих двадцатилетний стаж работы и право на пенсию, ежемесячную надбавку к окладу в размере 50% от назначенного пенсионного пособия. Соответствующий законопроект они направили на заключение в правительство, сообщает РИА Новости со ссылкой на документ.

В нем отмечается, что у сотрудников Следственного комитета РФ есть аналогичная надбавка.

Как заявил агентству Слуцкий, сегодня кадровый «недокомплект» полиции в России превышает 172 тысячи человек. По его словам, в ряде регионов страны нехватка сотрудников достигла уже 40%. Парламентарий отметил, что при таком дефиците МВД крайне тяжело эффективно вести борьбу с наркопреступностью и нелегальной миграцией, а также в целом обеспечивать правопорядок.

Также он подчеркнул, что многие опытные сотрудники ведомства увольняются, едва получив право на пенсию после 20 лет службы, исключительно по финансовым соображениям.

«Ведь зарплата на гражданке в купе с пенсией дает доход больше, чем то, что могут сегодня предложить органы. Чтобы не допустить ухода этих ценных кадров, в День сотрудника органов внутренних дел ЛДПР предлагает установить для полицейских, имеющих выслугу 20 лет и право на пенсию, ежемесячную надбавку к денежному содержанию в размере 50% от назначенного пенсионного пособия», — добавил политик.

До этого кандидат экономических наук, доцент Финансового университета при правительстве РФ Игорь Балынин рассказал, что россияне, которым назначена пенсия по линии Минобороны, МВД России, Федеральной службы безопасности и ряда других органов власти, очень часто продолжают свою трудовую деятельность в гражданских организациях. По его словам, такие граждане могут рассчитывать на две пенсии.

Ранее Путин подписал закон о пенсиях для бывших силовиков.