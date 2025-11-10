На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

В Госдуме предложили установить ежемесячную надбавку к окладу сотрудникам МВД

В ГД предложили сделать ежемесячную надбавку 50% к окладу для сотрудников МВД
true
true
true
close
Global Look Press

Депутаты Государственной думы от фракции ЛДПР во главе с лидером партии Леонидом Слуцким предложили установить для сотрудников МВД, имеющих двадцатилетний стаж работы и право на пенсию, ежемесячную надбавку к окладу в размере 50% от назначенного пенсионного пособия. Соответствующий законопроект они направили на заключение в правительство, сообщает РИА Новости со ссылкой на документ.

В нем отмечается, что у сотрудников Следственного комитета РФ есть аналогичная надбавка.

Как заявил агентству Слуцкий, сегодня кадровый «недокомплект» полиции в России превышает 172 тысячи человек. По его словам, в ряде регионов страны нехватка сотрудников достигла уже 40%. Парламентарий отметил, что при таком дефиците МВД крайне тяжело эффективно вести борьбу с наркопреступностью и нелегальной миграцией, а также в целом обеспечивать правопорядок.

Также он подчеркнул, что многие опытные сотрудники ведомства увольняются, едва получив право на пенсию после 20 лет службы, исключительно по финансовым соображениям.

«Ведь зарплата на гражданке в купе с пенсией дает доход больше, чем то, что могут сегодня предложить органы. Чтобы не допустить ухода этих ценных кадров, в День сотрудника органов внутренних дел ЛДПР предлагает установить для полицейских, имеющих выслугу 20 лет и право на пенсию, ежемесячную надбавку к денежному содержанию в размере 50% от назначенного пенсионного пособия», — добавил политик.

До этого кандидат экономических наук, доцент Финансового университета при правительстве РФ Игорь Балынин рассказал, что россияне, которым назначена пенсия по линии Минобороны, МВД России, Федеральной службы безопасности и ряда других органов власти, очень часто продолжают свою трудовую деятельность в гражданских организациях. По его словам, такие граждане могут рассчитывать на две пенсии.

Ранее Путин подписал закон о пенсиях для бывших силовиков.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами