Общество

Колокольцев заявил об огромной текучке кадров в МВД

Колокольцев: наиболее критическая кадровая ситуация — в районном звене МВД
Дмитрий Астахов/РИА Новости

Министр внутренних дел РФ Владимир Колокольцев заявил о критической кадровой ситуации в районных отделах МВД. Его слова приводит РИА Новости.

«Наиболее критическая (кадровая. — «Газета.Ru») ситуация — в районном звене территориальных органов МВД России», — сказал Колокольцев на расширенной коллегии ведомства по итогам 2025 года.

Он отметил, что только в прошлом году на службу в МВД приняли 58 тысяч человек, а уволились 80 тысяч. В результате в некоторых регионах России пришлось полностью разукомплектовать ряд отделений, добавил министр.

По его словам, на данный момент открыты 212 тысяч вакансий. Не хватает сотрудников патрульно-постовой службы, уголовного розыска, а также участковых.

До этого в Госдуме предложили установить для сотрудников МВД, имеющих стаж работы более 20 лет и право на пенсию, ежемесячную надбавку к окладу в размере 50% от назначенного пенсионного пособия. Авторы инициативы указали, что у сотрудников Следственного комитета РФ уже есть аналогичная надбавка. Отмечается, что многие опытные сотрудники МВД увольняются, едва получив право на пенсию после 20 лет службы, исключительно по финансовым соображениям.

Ранее Путин сравнил деятельность МВД с событиями на линии фронта.

 
