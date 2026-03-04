Путин сравнил деятельность МВД с событиями на линии фронта

Путин заявил, что деятельность МВД сопоставима с событиями на линии фронта

Президент России Владимир Путин сравнил деятельность МВД РФ по некоторым направлениям с событиями, происходящими на линии боевого соприкосновения. Соответствующее заявление он сделал на расширенном заседании коллегии министерства, сообщили в пресс-службе Кремля.

Обращаясь к офицерам МВД, глава государства заявил, что решение задач, которые стоят перед органами ведомства, почти по всем направлениям всегда было чрезвычайно важным для любой страны. Для России с ее бесконечным многообразием и со всем, что происходит на внешнем контуре, работа министерства приобретает особое общенациональное значение, отметил он.

«И по некоторым направлениям вашей деятельности сопоставима с событиями, которые происходят на линии боевого соприкосновения», — сказал Путин.

Также он подчеркнул в ходе заседания, что сотрудникам МВД в 2025 году удалось добиться положительных результатов. По словам лидера РФ, в прошлом году преступность снизилась во всех федеральных округах России.

До этого Путин заявил, что за большинством террористических преступлений стоят украинские спецслужбы.

Ранее Путин оценил вклад прокуратуры РФ в борьбу с коррупцией.