Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
США и Израиль атаковали ИранБлокировка TelegramПереговоры о мире на Украине
Политика

В МИД Испании удивились молчанию Мерца после угроз США

Глава МИД Испании Альбарес: Мадрид удивлен молчанием Мерца после угроз США
Axel Schmidt/Reuters

Испания удивлена молчанию канцлера Германии Фридриха Мерца после резких высказываний президента США Дональда Трампа в адрес Мадрида. Об этом сообщил глава испанского МИД Хосе Мануэль Альбарес в интервью на телеканале TVE.

3 марта Трамп заявил о намерении США разорвать все торговые отношения с Испанией на фоне отказа Мадрида предоставить военные базы Рота и Морон для продолжения военной операции в Иране.

«Я, безусловно, передал наше удивление этим словам», — сказал испанский министр, комментируя молчание Мерца в ответ на заявления Вашингтона.

По словам Альбареса, за время его пребывания на посту главы МИД он взаимодействовал с тремя канцлерами Германии — Ангелой Меркель, Олафом Шольцем и Фридрихом Мерцем. Однако министр подчеркнул, что он не представляет себе подобного поведения со стороны Меркель или Шольца, поскольку у них «был иной европейский дух».

2 марта испанский премьер Педро Санчес призвал Европу сплотиться и выступить против действий США и Израиля в Иране. Он также стал первым из европейских лидеров, который осудил эту операцию.

28 февраля США совместно с Израилем начали военную операцию против Ирана. Американский президент Дональд Трамп объяснил удары по Ирану «иссякшим терпением» в связи с нежеланием Тегерана отказаться от ядерных амбиций.

Ранее Альбарес заявил, что Вашингтон не предупредил союзников об операции в Иране

 
Теперь вы знаете
Алкоголизм и депрессия: как связаны эти состояния на самом деле
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!