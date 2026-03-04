Сийярто выложил фото из самолета до Москвы

Глава МИД Венгрии Сийярто показал, как спал в самолете до Москвы

Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто показал, как он спал в самолете до Москвы. Фото появилось в его аккаунте в соцсети Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

«Отправились», — сказано в посте.

Он был опубликован около полуночи по местному времени (2.00 мск).

На фотографии он лежит с закрытыми глазами на трех креслах, подложив руку под голову и укрывшись серым пледом. Шторки иллюминаторов закрыты. На спинках кресел видна эмблема Вооруженных сил Венгрии.

В ходе брифинга пресс-секретарь российского президента Владимира Путина Дмитрий Песков уточнил, что лидер обсудит с венгерским дипломатом, в том числе, проблемы с функционированием нефтепровода «Дружба».

Накануне Путин провел телефонный разговор с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном. Стороны затронули вопросы, касающиеся граждан Венгрии, мобилизованных в ряды Вооруженных сил Украины, а также конфликт на Ближнем Востоке.

Орбан после телефонного разговора с Путиным созвал чрезвычайный совет по энергобезопасности. Он подчеркнул, что во время совещания была рассмотрена ситуация на энергетическом рынке.

Ранее Зеленский резко отозвался об Орбане из-за ситуации с трубопроводом.