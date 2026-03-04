Размер шрифта
Захарова прокомментировала данные о передаче Украине ядерного оружия

Захарова: Москва не принимает попытки отрицать планы по передаче ЯО Украине
Сергей Гунеев/РИА Новости

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила в ходе брифинга, что Москва не принимает попытки Лондона и Парижа отрицать планы по передаче Украине ядерного оружия.

Захарова уточнила, что Великобритания и Франция отреагировали по дипломатическим каналам на данные Службы внешней разведки (СВР) России.

2 марта эксперт в области радиационной безопасности, экс-депутат Госдумы Максим Шингаркин заявил, что сообщения о планах Франции и Британии передать Киеву ядерное оружие – это не более, чем «операция прикрытия».

24 февраля СВР сообщила, что Великобритания и Франция якобы рассматривают возможность передачи Украине ядерного оружия. По версии ведомства, западные страны стремятся создать видимость того, что Киев самостоятельно разрабатывает ядерный арсенал. Совфед направил обращения в парламенты Великобритании и Франции, а также в ООН и МАГАТЭ, требуя провести расследование по этому поводу.

27 февраля украинский лидер Владимир Зеленский заявил, что с удовольствием бы принял ядерное оружие от Франции или Британии, «но таких предложений пока не поступало».

Захарова ранее прокомментировала планы Зеленского получить ядерное оружие.

 
