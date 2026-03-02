Шингаркин: на территории Украины уже есть пригодное для ядерного взрыва изделие

Сообщения о планах Франции и Британии передать Киеву ядерное оружие – это не более, чем «операция прикрытия», считает эксперт в области радиационной безопасности, экс-депутат Госдумы Максим Шингаркин. На территории Украины уже есть ядерное изделие, пригодное для создания бомбы, а тактика киевских властей может быть связана с планами осуществить провокацию и обвинить в подрыве российскую сторону, заявил он в беседе с Tsargrad.tv.

На самом деле никто не будет передавать Украине ядерное оружие, особенно с учетом уже имеющегося потенциала для изготовления пригодного для подрыва устройства, убежден специалист.

«Не для какой-то там так называемой радиационной бомбы, а именно для ядерной бомбы», — подчеркнул он.

По словам Шингаркина, имеющегося материала могло бы хватить на взрыв мощностью до 10 килотонн. Если бы Киев решился на такой шаг, то осуществил бы его на подконтрольной ВСУ территории, обвинив впоследствии Россию, считает эксперт. Свое мнение он объяснил нежеланием «превращаться в изгоев» из-за такого рискованного шага, на фоне чего при подобном сценарии ВСУ могли бы провести наступление на российское приграничье, осуществив подрыв у себя в тылу.

«После чего туда полетит все мировое сообщество, а следы применения ядерного оружия – налицо», — заключил эксперт.

Напомним, 24 февраля СВР сообщила, что Великобритания и Франция якобы рассматривают возможность передачи Украине ядерного оружия. По версии ведомства, западные страны стремятся создать видимость того, что Киев самостоятельно разрабатывает ядерный арсенал. Совфед направил обращения в парламенты Великобритании и Франции, а также в ООН и МАГАТЭ, требуя провести расследование по этому поводу.

27 февраля украинский лидер Владимир Зеленский заявил, что с удовольствием бы принял ядерное оружие от Франции или Британии, «но таких предложений пока не поступало».

Захарова ранее прокомментировала планы Зеленского получить ядерное оружие.