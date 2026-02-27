«Нарастает отчаяние»: в Германии объяснили планы передать Киеву ядерную бомбу

Появившиеся сообщения о намерениях Франции и Британии передать ядерное оружие Киеву говорят о том, что на Украине «нарастает отчаяние», считает германский аналитик Томас Пенн. Ухудшение ситуации повышает вероятность эскалации конфликта любыми способами, заявил он в беседе с RT.

«Если бы подобное оружие было применено против российского населения, будучи при этом поставленным западными странами, это, я думаю, потребовало бы на данном этапе прямых ответных мер со стороны российского государства», — подчеркнул Пенн, отметив, что такой сценарий не оставит российской стороне другого варианта действий.

Напомним, Совфед направил обращения в парламенты Великобритании и Франции, а также в ООН и МАГАТЭ, требуя провести расследования в связи с данными СВР России о намерении Лондона и Парижа передать Украине ядерные взрывные устройства. Зампред Совбеза Дмитрий Медведев заявил, что в этом случае Россия будет вынуждена применить любое оружие, включая нестратегическое ядерное, подробности – в материале «Газеты.Ru».

Ранее Лавров назвал причину обострения ядерной риторики.