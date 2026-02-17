Россия будет готова применить ядерное оружие, если Украина станет членом НАТО. Об этом на своей странице в социальной сети X заявил член финской партии «Альянс свободы» Армандо Мема.

«Я хочу, чтобы лидеры ЕС поняли, что членство Украины в НАТО — это самая большая красная линия России, и она будет готова на все, чтобы это остановить, включая применение ядерного оружия, поскольку это экзистенциальная угроза для нее», — пояснил он.

Политик обратил внимание, что обещаниями о вступлении Украины в НАТО Европа переступила черту. При этом Запад отказался от любых переговоров и мирного соглашения, что привело к началу конфликта на Украине. В этой связи депутат считает правильным устранить коренные причины украинского конфликта, в том числе отказаться от идеи включать Украину в Североатлантический альянс.

До этого президент Украины Владимир Зеленский заявил, что не намерен отказываться от членства в НАТО, как было зафиксировано в изначальном мирном предложении из 28 пунктов, однако только Североатлантический альянс может решать, принимать Киев или нет.

Он подчеркнул, что мирный договор является соглашением между США, Украиной, Европой и Россией, но вступление в НАТО является выбором членов альянса.

По его словам, Киев нашел «соответствующие аргументы» против пункта о невступлении Украины в военный блок. Россия и НАТО намерены отдельно договариваться по этому вопросу, однако «это будут договоренности кого-то с кем-то», а не республики, указал политик.

