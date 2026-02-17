Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Встреча РФ, США и Украины в ЖеневеБлокировка TelegramПереговоры о мире на Украине
Политика

Названо условие ядерного удара РФ

Мема: если Украина вступит в НАТО, Россия применит ядерное оружие
Пресс-служба Минобороны РФ

Россия будет готова применить ядерное оружие, если Украина станет членом НАТО. Об этом на своей странице в социальной сети X заявил член финской партии «Альянс свободы» Армандо Мема.

«Я хочу, чтобы лидеры ЕС поняли, что членство Украины в НАТО — это самая большая красная линия России, и она будет готова на все, чтобы это остановить, включая применение ядерного оружия, поскольку это экзистенциальная угроза для нее», — пояснил он.

Политик обратил внимание, что обещаниями о вступлении Украины в НАТО Европа переступила черту. При этом Запад отказался от любых переговоров и мирного соглашения, что привело к началу конфликта на Украине. В этой связи депутат считает правильным устранить коренные причины украинского конфликта, в том числе отказаться от идеи включать Украину в Североатлантический альянс.

До этого президент Украины Владимир Зеленский заявил, что не намерен отказываться от членства в НАТО, как было зафиксировано в изначальном мирном предложении из 28 пунктов, однако только Североатлантический альянс может решать, принимать Киев или нет.

Он подчеркнул, что мирный договор является соглашением между США, Украиной, Европой и Россией, но вступление в НАТО является выбором членов альянса.

По его словам, Киев нашел «соответствующие аргументы» против пункта о невступлении Украины в военный блок. Россия и НАТО намерены отдельно договариваться по этому вопросу, однако «это будут договоренности кого-то с кем-то», а не республики, указал политик.

Ранее политический аналитик оценил перспективу вступления Украины в НАТО.
 
Теперь вы знаете
Сколько блинов можно купить на вашу зарплату. Индекс блина – 2026
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!