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В Британии ужесточат требования к мигрантам

Стармер: Британия ужесточит требования к подаче заявление на рабочие визы
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Alastair Grant/Reuters

Великобритания ужесточит требования к квалификации мигрантов для получения рабочей визы. Об этом заявил британский премьер-министр Кир Стармер, передает сайт правительства королевства.

«Сегодня мы публикуем Белую книгу по иммиграции, стратегию, которая является абсолютно центральной в моем Плане перемен. Эта стратегия наконец-то вернет нам контроль над границами и закроет книгу убогой главы для нашей политики, нашей экономики и нашей страны», — сказал глава британского кабмина.

В рамках инициативы требования к квалификации иностранных граждан для получения рабочей визы будут повышены. При этом документ для должностей низшего уровня можно будет получить при доказанном дефиците кадров в стратегически важных сферах. Помимо этого, компании обяжут инвестировать в обучение местных работников для найма иностранцев.

В марте газета The Times сообщила, что Великобритания изучает возможность депортации мигрантов, получивших отказ в предоставлении убежища, в балканские страны. Согласно данным издания, Лондон планирует выплачивать принимающим странам компенсацию за каждого депортированного иностранного гражданина.

Ранее основатель компании, размещающей мигрантов в Британии, стал миллиардером.

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