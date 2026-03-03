Размер шрифта
Фон дер Ляйен обсудила с Зеленским «зависший» кредит Украине и санкции против РФ

Фон дер Ляйен: мы сосредоточены на кредите для Украины и 20-м пакете санкций
Ukrainian Presidential Press/Reuters

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен обсудила с президентом Украины Владимиром Зеленским принятие кредита для Украины на €90 млрд, а также согласование 20-ого пакета антироссийских санкций. Об этом фон дер Ляйен написала в соцсети X.

По словам фон дер Ляйен, кроме кредита и очередного пакета санкций против России, они поговорили и о влиянии на энергетический рынок атаки США на Иран.

«Мы сосредоточены на наших общих приоритетах: завершении принятия соглашения о кредите в поддержку Украины и 20-го пакета санкций. Мы также обсудили широкое влияние событий на Ближнем Востоке на цены на энергоносители, на энергетическую безопасность и на доступность крайне необходимых оборонных материалов», — написала глава Еврокомиссии.

19 декабря 2025 года ЕС согласовал предоставление Украине кредита на €90 млрд на 2026–2027 годы за счет собственных средств, а не российских активов.

23 февраля Венгрия наложила вето на 20-й пакет антироссийских санкций и кредит ЕС на €90 млрд из-за того, что Украина в конце января остановила транзит российской нефти по трубопроводу «Дружба».

В конце февраля издание Politico сообщило, что Евросоюз откажется от планов применить юридические меры в отношении Венгрии из-за ее нежелания поддерживать кредит Украине и санкции против России. А глава евродипломатии Кая Каллас заявила, что ЕС может вернуться к варианту с использованием замороженных российских активов, если ЕС не удастся решить вопрос с Венгрией.

Ранее Зеленский заявил о нежелании втягивать европейцев в войну с Россией.

 
