СМИ раскрыли, как Мерц намерен склонить Трампа на сторону Украины

Politico: во время визита в США Мерц попробует склонить Трампа на сторону Украины

Федеральный канцлер Германии Фридрих Мерц во время визита в США воспользуется своими хорошими отношениями с президентом Дональдом Трампом, чтобы склонить его на сторону Украины. Об этом пишет Politico.

Как отмечается в материале, перед поездкой и на фоне ударов США по Ирану Мерц тщательно подбирал слова. В частности, он отказался «читать нотации» партнерам на фоне событий на Ближнем Востоке, а после визита в КНР критиковал торговую политику Пекина.

«По словам людей, близких к канцлеру, ему удалось установить относительно хорошие отношения с Трампом, и он, несомненно, воспользуется этим, чтобы попытаться убедить президента сблизиться с Европой по двум вопросам, представляющим важнейший и первостепенный интерес для ЕС: поддержке Украины и планам администрации по введению тарифов», — говорится в тексте.

Politico пишет, что предстоящий визит может отличаться от прошлогоднего, когда «иностранные лидеры чаще подвергались длительным публичным допросам перед толпой журналистов в Овальном кабинете».

До этого сообщалось, что в случае затяжного конфликта на Ближнем Востоке Европа рискует перестать быть центром внимания президента США Дональда Трампа, а Украина может превратиться в «забытый конфликт».

Ранее генсек НАТО призвал не забывать о потребностях Украины.