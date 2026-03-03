В Пентагоне рассказали об усилиях США по урегулированию российско-украинского конфликта

Переговорная команда США продолжает работать над урегулированием российско-украинского конфликта, заявил во время слушания в сенате замглавы Пентагона по политическим делам Элбридж Колби. Запись трансляции опубликована на портале C-Span.

«Наша переговорная команда продолжает работать», — отметил Колби.

До этого пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ответил на вопрос о влиянии конфликта на Ближнем Востоке на переговоры по урегулированию на Украине. По его словам, пока в Кремле не видят сигналов об изменении позиции США в переговорах по Украине.

Накануне президент Украины Владимир Зеленский заявил, что четвертый раунд трехсторонних переговоров по украинскому урегулированию может состояться в промежутке между 5 и 8 марта. По словам политика, изначально встреча планировалась в Абу-Даби, но в свете последних событий сложно сказать, где она пройдет.

Третий раунд трехсторонних переговоров между представителями России, США и Украины состоялся 17–18 февраля в Женеве. Российскую делегацию возглавлял помощник президента РФ Владимир Мединский, он назвал переговоры «тяжелыми, но деловыми».

Ранее в офисе Зеленского заявили о согласии России на гарантии безопасности для Украины.