Орбан после разговора с Путиным созвал чрезвычайный совет по энергобезопасности

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан после телефонного разговора с президентом РФ Владимиром Путиным созвал чрезвычайный совет по энергобезопасности. Об этом сообщается на странице венгерского премьера в Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

Он подчеркнул, что во время совещания была рассмотрена ситуация на энергетическом рынке.

«Нам необходимы дешевые российские газ и нефть», — написал Орбан.

До этого премьер Венгрии обвинил Украину в политическом шантаже и попытке вмешаться во внутриполитическую жизнь страны, заявив, что она препятствует поставкам нефти по трубопроводу «Дружба», пытаясь ослабить позиции правительства перед апрельскими парламентскими выборами.

Поводом для заявления венгерского лидера стали разъяснения главы нефтегазовой компании MOL Жолта Хернади в эфире телеканала ATV. Бизнесмен выразил уверенность в том, что остановка транзита российской нефти через украинскую территорию носит исключительно политический характер.

Поставки нефти по южной ветке «Дружбы» в направлении Венгрии были остановлены с 27 января. Будапешт в ответ перестал снабжать Украину дизельным топливом и заблокировал решение ЕС о выделении €90 млрд Украине, а также пригрозил блокадой поставок электроэнергии.

Ранее Зеленский резко отозвался об Орбане из-за ситуации с трубопроводом.