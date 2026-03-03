Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
США и Израиль атаковали ИранБлокировка TelegramПереговоры о мире на Украине
Политика

Орбан после разговора с Путиным созвал чрезвычайный совет по энергобезопасности

Орбан: Венгрии нужны выгодные газ и нефть из России
imago stock&people/Global Look Press

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан после телефонного разговора с президентом РФ Владимиром Путиным созвал чрезвычайный совет по энергобезопасности. Об этом сообщается на странице венгерского премьера в Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

Он подчеркнул, что во время совещания была рассмотрена ситуация на энергетическом рынке.

«Нам необходимы дешевые российские газ и нефть», — написал Орбан.

До этого премьер Венгрии обвинил Украину в политическом шантаже и попытке вмешаться во внутриполитическую жизнь страны, заявив, что она препятствует поставкам нефти по трубопроводу «Дружба», пытаясь ослабить позиции правительства перед апрельскими парламентскими выборами.

Поводом для заявления венгерского лидера стали разъяснения главы нефтегазовой компании MOL Жолта Хернади в эфире телеканала ATV. Бизнесмен выразил уверенность в том, что остановка транзита российской нефти через украинскую территорию носит исключительно политический характер.

Поставки нефти по южной ветке «Дружбы» в направлении Венгрии были остановлены с 27 января. Будапешт в ответ перестал снабжать Украину дизельным топливом и заблокировал решение ЕС о выделении €90 млрд Украине, а также пригрозил блокадой поставок электроэнергии.

Ранее Зеленский резко отозвался об Орбане из-за ситуации с трубопроводом.

 
Теперь вы знаете
Трамп стал рекордсменом по военным ударам. Какие государства атаковал «президент мира»
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!