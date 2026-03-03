Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
США и Израиль атаковали ИранБлокировка TelegramПереговоры о мире на Украине
Политика

Орбан назвал истинную причину отказа Украины открыть нефтепровод «Дружба»

Орбан обвинил Киев в попытке шантажировать Венгрию запуском транзита нефти из РФ
Zhao Dingzhe/XinHua/Global Look Press

Венгерский премьер-министр Виктор Орбан обвинил Украину в политическом шантаже и попытке вмешаться во внутриполитическую жизнь страны, заявив, что она препятствует поставкам нефти по трубопроводу «Дружба», пытаясь ослабить позиции правительства перед апрельскими парламентскими выборами. Об этом политик написал на своей странице в Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

По мнению Орбана, Киев рассчитывает расшатать ситуацию в Венгрии в преддверии голосования за кандидатов в депутаты парламента, намеченного на 12 апреля, и тем самым повысить шансы оппозиционной партии «Тиса» на реализацию ее амбициозных планов.

Поводом для заявления венгерского лидера стали разъяснения главы нефтегазовой компании MOL Жолта Хернади в эфире телеканала ATV. Бизнесмен выразил уверенность в том, что остановка транзита российской нефти через украинскую территорию носит исключительно политический характер.

Хернади заверил, что техническая сторона вопроса была полностью урегулирована, а компания «Укртранснафта», отвечающая за прокачку топлива, неоднократно выражала готовность возобновить перекачку и обещала запустить трубопровод в ближайшие дни, но всякий раз эти планы срывались из-за отсутствия разрешения от украинского руководства.

Глава MOL подчеркнул, что пожар, ставший причиной остановки транзита по трубопроводу, был быстро ликвидирован и не повлек существенных последствий. Источники ТАСС в нефтяной отрасли тоже утверждают, что нештатная ситуация была устранена еще в первой половине февраля, но трубопровод простаивает по политическим причинам. Со схожим заявлением выступал и глава МИД Венгрии Петер Сийярто.

Поставки нефти по южной ветке «Дружбы» в направлении Венгрии были остановлены с 27 января. Будапешт в ответ перестал снабжать Украины дизельным топливом и заблокировал решение ЕС о выделении €90 млрд Украине, а также пригрозил блокадой поставок электроэнергии.

Ранее Зеленский резко отозвался об Орбане из-за ситуации с трубопроводом.

 
Теперь вы знаете
Война США и Ирана неожиданно открыла для России окно возможностей
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!