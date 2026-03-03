Орбан назвал истинную причину отказа Украины открыть нефтепровод «Дружба»

Венгерский премьер-министр Виктор Орбан обвинил Украину в политическом шантаже и попытке вмешаться во внутриполитическую жизнь страны, заявив, что она препятствует поставкам нефти по трубопроводу «Дружба», пытаясь ослабить позиции правительства перед апрельскими парламентскими выборами. Об этом политик написал на своей странице в Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

По мнению Орбана, Киев рассчитывает расшатать ситуацию в Венгрии в преддверии голосования за кандидатов в депутаты парламента, намеченного на 12 апреля, и тем самым повысить шансы оппозиционной партии «Тиса» на реализацию ее амбициозных планов.

Поводом для заявления венгерского лидера стали разъяснения главы нефтегазовой компании MOL Жолта Хернади в эфире телеканала ATV. Бизнесмен выразил уверенность в том, что остановка транзита российской нефти через украинскую территорию носит исключительно политический характер.

Хернади заверил, что техническая сторона вопроса была полностью урегулирована, а компания «Укртранснафта», отвечающая за прокачку топлива, неоднократно выражала готовность возобновить перекачку и обещала запустить трубопровод в ближайшие дни, но всякий раз эти планы срывались из-за отсутствия разрешения от украинского руководства.

Глава MOL подчеркнул, что пожар, ставший причиной остановки транзита по трубопроводу, был быстро ликвидирован и не повлек существенных последствий. Источники ТАСС в нефтяной отрасли тоже утверждают, что нештатная ситуация была устранена еще в первой половине февраля, но трубопровод простаивает по политическим причинам. Со схожим заявлением выступал и глава МИД Венгрии Петер Сийярто.

Поставки нефти по южной ветке «Дружбы» в направлении Венгрии были остановлены с 27 января. Будапешт в ответ перестал снабжать Украины дизельным топливом и заблокировал решение ЕС о выделении €90 млрд Украине, а также пригрозил блокадой поставок электроэнергии.

Ранее Зеленский резко отозвался об Орбане из-за ситуации с трубопроводом.