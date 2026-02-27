Настоящей причиной отказа Венгрии одобрить новые санкции оказалась не «Дружба»

Будапешт блокирует принятие 20-го пакета антироссийских санкций ЕС, добиваясь от Еврокомиссии одобрения своей заявки на получение оборонного кредита на €16 млрд. Об этом сообщили Politico два евродипломата, знакомых с ходом переговоров.

Речь идет о кредитовании в рамках программы ЕС SAFE, которая предоставляет странам-членам льготные займы для совместных закупок вооружений с целью укрепления обороноспособности Евросоюза.

Заявка Будапешта на получение €16 млрд до сих пор не утверждена Еврокомиссией. Более того, по данным Politico, Брюссель искусственно затягивает рассмотрение вопроса и блокирует авансовый платеж в размере €2,4 млрд, пытаясь оказать давление на венгерские власти. Сама Еврокомиссия при этом отвергает обвинения в преднамеренной задержке.

Ранее она уже заморозила выделение Венгрии около €17 млрд из фондов регионального развития и восстановления.

ЕС планировал утвердить и санкции, и новый кредит для Киева к 24 февраля — четвертой годовщине начала российской спецоперации. Ситуация обостряется на фоне запланированных на апрель парламентских выборов в Венгрии и растущего дефицита бюджета Украины.

«Поскольку в апреле, когда венгры отправятся на национальные выборы, у Киева, вероятно, закончатся деньги, лидеры ЕС пытаются найти способы заставить Будапешт отказаться от своей оппозиции, избегая при этом юридического конфликта с Орбаном, который мог бы сыграть на руку его предвыборной кампании», — пишет издание.

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заблокировал новый пакет ограничительных мер, но и кредит Украине на сумму 90 млрд из-за остановки транзита нефти по трубопроводу «Дружба», которую Киев объяснял повреждением инфраструктуры. По словам венгерского министра иностранных дел Петера Сийярто, в конце концов Украина признала, что перекрыла нефтепровод по политическим причинам.

