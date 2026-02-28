Орбан пригрозил Украине прекращением поставок электроэнергии

Венгерское правительство допускает возможность приостановки экспорта электроэнергии на Украину в ответ на блокировку нефтяного транзита по трубопроводу «Дружба». Об этом заявил премьер-министр страны Виктор Орбан, РИА Новости.

При этом он подчеркнул, что данный шаг рассматривается исключительно как крайняя мера. По словам главы правительства, к подобному сценарию Будапешт прибегнет лишь в том случае, если все остальные способы воздействия на Киев будут полностью исчерпаны.

»Словакия и Венгрия вместе обеспечивают 40% украинского импорта электроэнергии. Мы не стали сразу же использовать этот инструмент, потому что по другую сторону границы находятся венгры. Мы используем и его только в самом конце, если потребуется», — сказал Орбан, выступая на мероприятии в Эстергоме.

До этого Венгрия и Словакия приняли решение полностью остановить экспорт дизельного топлива на украинскую территорию в ответ на прекращение транзита российского сырья через нефтепровод «Дружба». Украинская сторона аргументирует остановку прокачки повреждениями инфраструктуры из-за обстрелов, однако венгерские и словацкие власти ставят эти утверждения под сомнение, подозревая Киев в намеренном введении в заблуждение. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее Орбан заявил, что Европа начинает «трезветь» в отношении Украины.