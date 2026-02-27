Клинтон ответил на обвинения в связях с Эпштейном

Бывший президент США Билл Клинтон категорически отверг обвинения о связях с американским финансистом Джеффри Эпштейном в свой адрес. Об этом он написал в соцсети Х.

«Я не собираюсь говорить то, в чем не уверен. И я связан своей клятвой не строить догадок и не гадать. Вам не поможет, если я буду играть в детектива спустя 24 года», — сказал он.

Клинтон отметил, что с Эпштейном он общался, но прекратил это делать задолго до того, как о преступлениях финансиста стало известно.

Накануне супруга Билла и экс-госсекретарь США Хиллари Клинтон дала показания по делу Эпштейна перед комитетом по надзору Палаты представителей. Она заявила об отсутствии у нее каких-либо связей с финансистом. Клинтон подчеркнула, что ей «ничего не было известно» о противоправной деятельности Эпштейна.

В ноябре прошлого года президент США Дональд Трамп потребовал от Минюста расследовать связи Билла Клинтона и других демократов с Эпштейном. Поводом стали материалы и публикация писем финансиста, в которых упоминается и сам Трамп. Демократы и Белый дом называли происходящее политической манипуляцией. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее Захарова раскритиковала показания Хиллари Клинтон по делу Эпштейна.