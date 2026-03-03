Зеленский снова заявил о неготовности Киева к зиме

Киев оказался не готов к прошедшей зиме, и в следующем году украинское общество должно подготовиться «к любому сценарию». Об этом в своем Telegram-канале написал президент Украины Владимир Зеленский.

«Опыт этой зимы станет основой для дальнейших решений, а именно: обновление защиты для инфраструктуры, логистики, основных энергетических объектов, восстановление объектов после российских ударов, обеспечение дополнительных возможностей энергетики», — написал Зеленский.

По его словам, Совет нацбезопасности Украины утвердил «планы устойчивости для всех украинских областей», кроме Киева, которому предоставили «дополнительное время» на подготовку необходимых документов, отметил Зеленский. Президент Украины подчеркнул, что Киев «был не готов» к зиме.

«К следующей [зиме] нужно успеть подготовиться и выполнить каждое задание. Каждый город, каждая украинская община должны быть готовы к любому сценарию на следующую зиму и к реальной поддержке людей. Правительство Украины, и в частности Министерство обороны, воздушные силы ВСУ получили необходимые задания и помогут регионам подготовиться», — отметил он.

На фоне российских ударов по энергетике Украины в январе 2026 года Зеленский заявил, что в Киеве «очень мало сделано» в энергетической сфере, и он «не видит интенсивности» в этом вопросе. После этого мэр Киева Виталий Кличко задался вопросом, «какой интенсивности в работе в Киеве в чрезвычайной ситуации президент не видит». Затем Кличко также заявил, что Зеленский поступил «неразумно», создав политический конфликт в стране.

15 февраля Кличко отметил, что российские удары по энергетике Украины поставили Киев на грань катастрофы.

Ранее Зеленский предложил Ближнему Востоку помощь против атак Ирана.