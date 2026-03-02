Размер шрифта
Сийярто заявил о случаях мобилизации венгров на Украине

Сийярто вызвал посла Украины в МИД из-за мобилизации закарпатских венгров
Григорий Сысоев/РИА Новости

МИД Венгрии вызвал посла Украины Федора Шандора из-за принудительной мобилизации закарпатских венгров. Об этом заявил венгерский министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Петер Сийярто в видеообращении в Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

«Мы сегодня вызвали посла Украины в Будапеште, чтобы выразить наше несогласие с продолжающейся на улицах открытой охотой на людей», — сказал глава ведомства.

Сийярто добавил, что ведомству известно о двух насильно мобилизованных венграх.

В феврале Сийярто заявил, что Венгрия продолжает настаивать на введении санкций Европейского союза против военачальников, ответственных за мобилизацию на Украине. Глава ведомства подчеркнул, что сегодня продолжают распространяться видео, на которых мужчин похищают на улице на глазах их семей. При этом задержанных «избивают, унизительно бросают в автобусы без всякой причины», отметил министр.

В этот же день министр заявил, что мобилизация на Украине приобрела форму принудительного преследования граждан, включая задержания и принуждение к службе вопреки их воле. По словам главы венгерского МИД, на улицах украинских городов, как он утверждает, фиксируются многочисленные случаи «охоты на людей».

Ранее Орбан в резких выражениях отозвался о принудительной мобилизации венгров в ВСУ.

 
