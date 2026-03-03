Для России неприемлемо сохранять нотифицированную и милитаризованную Украину. Об этом заявил министр иностранных дел Сергей Лавров, чьи слова приводит ТАСС.

«Абсолютно неприемлемо, как вы понимаете, для нас сохранить давно нацифицированную Украину и милитаризованную Украину. Это прямо противоречит целям специальной военной операции», — сказал Лавров.

Он напомнил, что на Западе намерены гарантировать безопасность «киевского режима» необходимо потому, что он якобы отстаивает европейские ценности и «противостоит агрессору в лице России». По словам Лаврова, союзники Украины «хотят гарантировать безопасность нацистскому, русофобскому режиму, расистам, которые там сели у власти через коррупцию».

28 февраля глава офиса президента Владимира Зеленского Кирилл Буданов заявил, что Россия якобы согласилась принять предложенные США гарантии безопасности для Украины.

Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков заявлял, что Киев прилагает усилия не для поиска вариантов мирного урегулирования, а стремится получить как можно больше европейских денег. Трехсторонняя встреча Владимира Путина, американского президента Дональда Трампа и Владимира Зеленского может состояться только для финализации договоренностей — до которых, по-видимому, пока далеко.

Ранее Зеленский выдвинул новое условие для выборов на Украине.