Путина пригласили в одну страну

Султан Брунея пригласил Путина посетить страну в удобное время

Султан Брунея Хассанал Болкиах пригласил президента России Владимира Путина посетить страну в удобное для главы российского государства время. Об этом во время встречи с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым заявил глава МИД Брунея Эриван Юсоф, его слова приводит РИА Новости.

«Его Величество попросил меня передать приглашение президенту Владимиру Путину посетить Бруней, когда ему удобно», — отметил дипломат.

3 марта пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что Владимир Путин пока не планирует созваниваться с американским коллегой Дональдом Трампом.

2 марта президент России провел телефонные разговоры с лидерами ряда ближневосточных стран, обсудив с ними эскалацию в регионе. У главы государства состоялись беседы с президентом Объединенных Арабских Эмиратов Мухаммедом бен Заидом аль Нахайяном, эмиром Катара Тамимом бен Хамадом аль Тани, королем Бахрейна Хамадом бен Исой аль Халифом и наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммедом бен Сальманом аль Саудом.

Ранее в Кремле оценили возможность оказания помощи Ирану в рамках БРИКС.