Румыния эвакуировала из Израиля группу своих граждан — 318 паломников и туристов

Первая группа румынских граждан, ранее находившихся в Израиле, прибыла в Румынию двумя чартерными рейсами. Об этом в соцсети Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) сообщила министр иностранных дел Румынии Оана Цою.

«Два самолета с 318 румынскими гражданами, паломниками и туристами, благополучно приземлились в Румынии, чартерные авиарейсы были организованы турагентствами и авиакомпанией Tarom», — написала глава МИД.

Цою рассказала, что сперва румынские граждане прибыли в Египет из Израиля, через пограничный пункт Таба.

