Зеленский готов баллотироваться на второй срок при продолжении конфликта с РФ

Президент Украины Владимир Зеленский в интервью Tagesschau заявил, что будет выдвигаться на второй срок в случае, если выборы пройдут во время продолжения конфликта с Россией.

Он в очередной раз заявил, что Украина готова к выборам в случае, если будет обеспечена безопасность для их проведения. Если в ходе переговоров удастся добиться двухмесячного прекращения огня, то они возможны, считает президент республики.

«Пока что я нахожусь в пределах этого [первого] срока, не по моей воле. Он просто растянулся [из-за СВО]. Я не знаю, буду ли идти на выборы. Если будет война и в дальнейшем - да, безусловно. Если будет мир, - не факт, что пойду», — порассуждал Зеленский.

До этого бывший украинский премьер-министр Николай Азаров сказал, что руководство Украины хочет использовать 60 дней не для подготовки к выборам нового президента, а для того, чтобы перевооружить армию и сфальсифицировать результаты народного волеизъявления. Азаров уверен, что Киев может «нарисовать» любую цифру в поддержку Зеленского.

14 февраля Зеленский в ходе Мюнхенской конференции по безопасности заявил, что готов провести президентские выборы в стране только при условии двухмесячного прекращения огня. Заявление прозвучало на фоне требований США ускорить мирную сделку и дискуссий о возможных уступках.

Ранее Зеленский уличил западных партнеров в желании избавиться от него.