Руководство Украины хочет использовать 60 дней не для подготовки к выборам нового президента, а для того, чтобы перевооружить армию. Об этом в интервью ТАСС заявил бывший украинский премьер-министр Николай Азаров.

«Прежде всего, эта тактика направлена вот на что — на возможность для киевского режима перевооружить свои вооруженные силы, обновить их, дополнить», — сказал Азаров.

Кроме того, бывший премьер считает, что нынешнему украинскому лидеру Владимиру Зеленскому и «его шайке» нужно время, чтобы сфальсифицировать результаты выборов. Он уверен, что они могут «нарисовать» любую цифру в поддержку Зеленского. По словам Азарова, это может быть и 70%, и 80% голосов избирателей.

«Объявят эти результаты и продолжат дальше ту линию, которую они проводили до сих пор», — отметил политик.

Срок полномочий Владимира Зеленского на посту президента Украины истек в мае 2024 года. Однако выборы нового лидера не проводились из-за объявленного в стране военного положения. В декабре прошлого года Зеленский выразил готовность провести голосование на Украине в течение 60-90 дней, однако при условии, если США и Европа помогут обеспечить для этого безопасность.

